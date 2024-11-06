Зеленский вывел Костина из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее его уволили с должности генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Постановляю на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национального безопасности и обороны Украины А.Костина", - говорится в документе.

Увольнение Костина

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.

О решении уволиться с должности генпрокурора Андрей Костин сообщил после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

В частности, в начале октября правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме находящейся в СИЗО начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.

После этого были разоблачены еще несколько чиновников МСЭК в других регионах. На этом фоне президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.

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