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Зеленский вывел Костина из состава СНБО

Среда 06 ноября 2024 21:57
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Зеленский вывел Костина из состава СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский вывел Андрея Костина из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее его уволили с должности генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Постановляю на частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 года № 627/2024) вывести из состава Совета национального безопасности и обороны Украины А.Костина", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Увольнение Костина

Напомним, 31 октября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.

О решении уволиться с должности генпрокурора Андрей Костин сообщил после скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

В частности, в начале октября правоохранители разоблачили руководителя Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. У них нашли 6 млн долларов. Оказалось, что по схеме находящейся в СИЗО начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы оформили инвалидность около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили из-за скандала с МСЭК.

После этого были разоблачены еще несколько чиновников МСЭК в других регионах. На этом фоне президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК.

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Владимир Зеленский СНБО
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