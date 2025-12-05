Зеленский вывел Ермака из состава Ставки и СНБО

Увольнение Ермака

Напомним, 28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски дома у тогда еще руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Следственные действия были связаны с резонансным делом "Мидас", которое касается масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Сразу в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сохранять внутреннюю силу и не отвлекаться на что-то, кроме защиты. Поэтому он принял решение провести перезагрузку Офиса президента. В частности, заявление об отставке написал Ермак.

Через несколько часов стало известно о том, что глава украинского государства подписал указ об увольнении Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Примечательно, что после этого народные депутаты пытались вызвать Ермака в Раду, поскольку он все еще оставался членом Совета нацбезопасности и обороны Украины. Но соответствующее решение не набрало достаточного количества голосов.

Пока что глава украинского государства не назначил нового руководителя ОП. Еще вчера, 4 декабря, он заявлял, что решение должно быть "в ближайшее время".

