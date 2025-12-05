Зеленський вивів Єрмака зі складу Ставки та РНБО

Звільнення Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки вдома у тоді ще керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Слідчі дії були пов'язані з резонансною справою "Мідас", яка стосується масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі".

Одразу того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має зберігати внутрішню силу і не відволікатися на щось, крім захисту. Тому він ухвалив рішення провести перезавантаження Офісу президента. Зокрема, заяву про відставку написав Єрмак.

Через кілька годин стало відомо про те, що глава української держави підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Примітно, що після цього народні депутати намагалися викликати Єрмака до Ради, оскільки він усе ще залишався членом Ради нацбезпеки і оборони України. Але відповідне рішення не набрало достатньої кількості голосів.

Поки що глава української держави не призначив нового керівника ОП. Ще вчора, 4 грудня, він заявляв, що рішення має бути "найближчим часом".

Детальніше про звільнення Єрмака - в матеріалі РБК-Україна.