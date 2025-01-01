Зеленский высказался об украинском оружии: наши аргументы для справедливого мира

Украина продолжает наращивать темпы производства вооружения. В 2024 году тридцать процентов оружия и техники, задействованной на фронте, было отечественного производства.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам в новогоднюю ночь.

Говоря о развитии украинского ОПК, глава государства отметил не только "оборонку, но и украинских разработчиков и ученых, "чьи ум и труд делали нас крепче".

"Потому что 30 % всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, - все это было сделано в Украине", - сказал президент.

Зеленский вспомнил, как на одном заводе спросил у молодого инженера: "Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?".

"И парень пошутил: "Так это же не просто люди, они - ракеты". И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей", - говорится в обращении президента.

Зеленский отметил, что Украина "снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БпЛА за год".

"Заставляет врага учить украинский. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это - наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "КАМИК", "Лютый", Heavy Shot, Fire Point. Все это - наши дроны. Украинские. И все это - наши аргументы, аргументы для справедливого мира", - подчеркнул он.