ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине есть лазерное оружие "Тризуб" и развивается проект дрона-"матки", - Сухаревский

Понедельник 16 декабря 2024 17:33
UA EN RU
В Украине есть лазерное оружие "Тризуб" и развивается проект дрона-"матки", - Сухаревский Фото: Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал Сухаревский.

По его словам, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", - подчеркнул он.

Сухаревский также рассказал, что в Украине развивают программу дрона-"матки", которая несет легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - отметил полковник.

Он отметил, что масштабирование этого проекта является одним из самых перспективных элементов в его работе.

Силы беспилотных систем ВСУ

В феврале этого года президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск. Летом был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский. Что известно о командующем читайте в материале РБК-Украина.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в течение июля Украина использовала больше дронов чем Российская Федерация. А незадолго до этого он заявил, что Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Война в Украине
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных