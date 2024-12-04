Украина расширила производство ракет "Нептун", а "Паляница" вышла в серию

Украина увеличила серийное производство ракет для комплекса "Нептун", которые теперь имеют расширенные возможности. В производстве дронов-ракет "Паляница" также есть продвижение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В то же время Минобороны сообщило, что ракетный беспилотник "Паляница" вышел в серийное производство.

"Украина увеличила серийное производство крылатых ракет Р-360 для комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на больших расстояниях", - сообщили в министерстве.

Производство оружия в Украине

Напомним, что в прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина делает максимум, чтобы нарастить собственное производство пушек, а также артиллерийских снарядов.

В материале РБК-Украина можно подробнее узнать о выступлении президента по поводу украинского оружия.

Отметим также, что вчера президент Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. В частности, поднималась тема ракетной программы Украины.

В то же время следует отметить, что, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине было разработано три аналога китайского дрона Mavic.

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