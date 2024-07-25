Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах

Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов. Также есть прогресс и в вопросе ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сегодня, 25 июля, провел длительные и детальные переговоры с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Был проведен анализ работы предприятий оборонной сферы.

"Хорошие результаты есть. Много разных аспектов - и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии", - отметил Зеленский.

Он добавил, что отрасль оборонной сферы становится уже ощутимо другой - более сильной и эффективной. И важно, что там начали ощутимо работать иностранные средства стран-партнеров.

По словам Зеленского, сегодня с "Укроборонпромом" и ракетчиками были определены обновленные задачи. Сейчас по многим направлениям "есть не только потенциал или определенные результаты, но и поставки для выполнения задач" украинскими военными. Такие поставки растут.

"Плюс по нашим дальнобойным дронам мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать", - подчеркнул президент.