Зеленский заинтриговал заявлением об отечественных ракетах и дронах
Украина планирует увеличить производство дальнобойных дронов. Также есть прогресс и в вопросе ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что сегодня, 25 июля, провел длительные и детальные переговоры с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Был проведен анализ работы предприятий оборонной сферы.
"Хорошие результаты есть. Много разных аспектов - и по нашей бронированной технике, и по дронам, и по артиллерии", - отметил Зеленский.
Он добавил, что отрасль оборонной сферы становится уже ощутимо другой - более сильной и эффективной. И важно, что там начали ощутимо работать иностранные средства стран-партнеров.
По словам Зеленского, сегодня с "Укроборонпромом" и ракетчиками были определены обновленные задачи. Сейчас по многим направлениям "есть не только потенциал или определенные результаты, но и поставки для выполнения задач" украинскими военными. Такие поставки растут.
"Плюс по нашим дальнобойным дронам мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать", - подчеркнул президент.
Что предшествовало
Напомним, Украина уже производит беспилотники и ракеты, которые активно используются для ударов по российским оккупантам. В частности, инновационные украинские надводные дроны потопили большое количество кораблей Черноморского флота.
Также Украина уничтожала при помощи своей ракеты “Нептун” ракетный крейсер россиян “Москва” в Черном море.
Недавно Зеленский рассказывал о хорошей динамике украинской ракетной программы. По его словам, сейчас Украина приближается к возможности применять собственные ракеты, что сократит зависимость в этом вопросе от стран Запада.
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