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ВСУ получат новые беспилотные авиационные комплексы "Щедрик": чем они особенные

Среда 25 декабря 2024 12:03
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ВСУ получат новые беспилотные авиационные комплексы "Щедрик": чем они особенные Фото: ВСУ получат новые беспилотные авиационные комплексы "Щедрик" (mod.gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" официально допустили к поставке в подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Разработанный для наблюдения за действиями противника, этот БПЛА демонстрирует высокую эффективность в сложных погодных условиях - от мороза до жары.

Сообщается, что комплекс состоит из командной станции управления и бесшумных летательных аппаратов с электрическими двигателями.

Отмечается, что благодаря их устойчивости к радиоэлектронным помехам, "Щедрик" остается функциональным даже в условиях активного радиоэлектронного противостояния.

По словам Дмитрия Клименкова, заместителя министра обороны Украины, комплексы "Щедрик" оснащены оптическими системами, которые позволяют выполнять задачи с высоты, недосягаемой для большинства огневых средств ПВО противника.

При этом, аккумуляторы обеспечивают длительное время работы, что позволяет аппаратам осуществлять постоянный мониторинг боевой ситуации.

"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил Клименков.

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Министерство обороны Украины Дрони
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