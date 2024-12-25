ВСУ получат новые беспилотные авиационные комплексы "Щедрик": чем они особенные
Отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" официально допустили к поставке в подразделения Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Разработанный для наблюдения за действиями противника, этот БПЛА демонстрирует высокую эффективность в сложных погодных условиях - от мороза до жары.
Сообщается, что комплекс состоит из командной станции управления и бесшумных летательных аппаратов с электрическими двигателями.
Отмечается, что благодаря их устойчивости к радиоэлектронным помехам, "Щедрик" остается функциональным даже в условиях активного радиоэлектронного противостояния.
По словам Дмитрия Клименкова, заместителя министра обороны Украины, комплексы "Щедрик" оснащены оптическими системами, которые позволяют выполнять задачи с высоты, недосягаемой для большинства огневых средств ПВО противника.
При этом, аккумуляторы обеспечивают длительное время работы, что позволяет аппаратам осуществлять постоянный мониторинг боевой ситуации.
"Возможности летательного аппарата и его оптического оборудования позволяют работать с труднодосягаемой высоты для большинства огневых средств противовоздушной обороны противника", - отметил Клименков.
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