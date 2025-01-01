Зеленський висловився про українську зброю: наші аргументи для справедливого миру
Україна продовжує нарощувати темпи виробництва озброєння. У 2024 році тридцять відсотків зброї та техніки, залученої на фронті, було вітчизняного виробництва.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення президента України Володимира Зеленського до громадян у новорічну ніч.
Говорячи про розвиток українського ОПК, глава держави відзначив не тільки "оборонку, а й українських розробників і науковців,"чиї розум і праця робили нас міцнішими".
"Бо 30 % усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні", - сказав президент.
Зеленський згадав, як на одному заводі запитав у молодого інженера: "Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?".
"І хлопець пожартував: "Так то ж не просто люди, вони - ракети". І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей", - йдеться у зверненні президента.
Зеленський зазначив, що Україна "знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік".
"Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це - наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це - наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що Україна розширила виробництво ракет "Нептун", а "Паляниця" вийшла в серію.
Також нагадаємо, ще в липні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних БПЛА.
Раніше РБК-Україна писало, що нещодавно вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик" офіційно допустили до постачання в підрозділи ЗСУ.
В середині грудня 2024-го командувач Силами безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський розповів, що в Україні також розвивається проект дрона-"матки".
На що здатна українська зброя "Рута", "Пекло" і "Тризуб", - читайте в нашому окремому матеріалі.
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