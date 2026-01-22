Зеленский о свободной зоне торговли с США: будет полезно для инвестиций

Зона свободной торговли с США для Украины, о которой упоминал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, была бы очень полезной, особенно в плане инвестиций.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Давосе.
Зеленский отметил, что при наличии такой зоны свободной торговли, можно ожидать, что бизнес придет в Украину после завершения войны.
"Для Украины в первые годы это будет очень важно. Я думаю, что бизнес придет. Как я уже сказал, многие представители бизнеса сказали мне, что это важно для них. Поэтому мы рассчитываем на это решение", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.
Отметим, Виткофф во время выступления в Давосе сказал, что Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны.
В целом Украина и США на форуме в Давосе должны были подписать "Соглашение о процветании" - план восстановления Украины на 800 миллиардов долларов, который был согласован на техническом уровне.
Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.
Представитель США анонимно рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке. По данным некоторых СМИ, Вашингтон сначала захотел выяснить мнение Кремля по поводу этого соглашения.