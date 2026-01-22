Зеленский о свободной зоне торговли с США: будет полезно для инвестиций

Отметим, Виткофф во время выступления в Давосе сказал, что Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны.

В целом Украина и США на форуме в Давосе должны были подписать "Соглашение о процветании" - план восстановления Украины на 800 миллиардов долларов, который был согласован на техническом уровне.

Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.

Представитель США анонимно рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке. По данным некоторых СМИ, Вашингтон сначала захотел выяснить мнение Кремля по поводу этого соглашения.