Зеленський про вільну зону торгівлі з США: буде корисно для інвестицій

Зазначимо, Віткофф під час виступу в Давосі сказав, що Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни.

Загалом Україна та США на форумі в Давосі повинні були підписати "Угоду про процвітання" - план відновлення України на 800 мільярдів доларів, який було погоджено на технічному рівні.

Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.

Представник США анонімно розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання. За даними деяких ЗМІ, Вашингтон спочатку захотів з'ясувати думку Кремля з приводу цієї угоди.