Трамп предложил Украине зону свободной торговли без тарифов, - Уиткофф

Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны.

Об этом заявил спецпредставитель США Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Украинском завтраке в Давосе.

Он также подчеркнул, что украинцы действительно заслуживают завершения войны, и для этого сейчас прикладываются большие усилия.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию. Вы увидите, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Представьте, что вы получаете конкурентное преимущество, поскольку не платите пошлины при ввозе товаров в США", - отметил Уиткофф.

Восстановление Украины после войны

Отметим, что план восстановления Украины или "Соглашение о процветании" предусматривает привлечение сотен миллиардов долларов на послевоенную реконструкцию страны при участии международных партнеров.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, энергетики, жилья, промышленности и модернизации экономики с фокусом на реформы, безопасность и интеграцию в ЕС.

Как сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, "Соглашение о процветании" Украины, которое должно принести в экономику Украины сотни миллиардов долларов на послевоенное восстановление, было согласовано на техническом уровне.

Предполагалось, что на форуме в Давосе США и Украина подпишут "Соглашение о процветании" Украины. Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.

В свою очередь представитель США рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке.