Зеленский и Трамп не подпишут "план процветания" Украины на форуме в Давосе, - Axios

Давос, Вторник 20 января 2026 22:13
UA EN RU
Зеленский и Трамп не подпишут "план процветания" Украины на форуме в Давосе, - Axios Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

План восстановления Украины не будет подписан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Киев и Вашингтон пока не согласовали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, до недавного времени союзники США ожидали, что на форуме в Давосе основным вкладом президента США Дональда Трампа станет объявление состава совета по Газе и подписание соглашения о восстановлении Украины.

Но, как сообщил изданию неназванный украинский чиновник, планы подписания документа по Украине Трампом и президентом Владимиром Зеленским были отменены.

В свою очередь представитель США рассказал, что никакая дата подписания назначена не была, а документ требует доработки.

Подписание "плана процветания"

Напомним, ранее The Telegraph со ссылкой на источники писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать "план процветания" Украины на 800 млрд долларов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По данным издания, Зеленский хотел отправиться в Вашингтон для финализации экономического соглашения и договоренностей по гарантиям безопасности после войны.

Но союзники из так называемой "коалиции желающих" убедили его отказаться от визита в Белый дом и предложили Давос как "более подходящее" место для встречи с Трампом

Сегодня, 20 января, глава украинского государства заявил о том, что он поедет на форум в Давосе, только если будут готовы "план процветания" и двусторонний документ по гарантиям безопасности от США.

