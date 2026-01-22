ua en ru
Зеленский о свободной зоне торговли с США: будет полезно для инвестиций

Швейцария, Давос, Четверг 22 января 2026 19:07
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Зона свободной торговли с США для Украины, о которой упоминал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, была бы очень полезной, особенно в плане инвестиций.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Давосе.

Зеленский отметил, что при наличии такой зоны свободной торговли, можно ожидать, что бизнес придет в Украину после завершения войны.

"Для Украины в первые годы это будет очень важно. Я думаю, что бизнес придет. Как я уже сказал, многие представители бизнеса сказали мне, что это важно для них. Поэтому мы рассчитываем на это решение", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Отметим, Виткофф во время выступления в Давосе сказал, что Украина после завершения войны может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны.

В целом Украина и США на форуме в Давосе должны были подписать "Соглашение о процветании" - план восстановления Украины на 800 миллиардов долларов, который был согласован на техническом уровне.

Но, как сообщил Axios неназванный украинский чиновник, планы подписания документа президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским были отменены.

Представитель США анонимно рассказал, что никакой даты подписания назначено не было, а документ нуждается в доработке. По данным некоторых СМИ, Вашингтон сначала захотел выяснить мнение Кремля по поводу этого соглашения.

