Зеленский о свободной зоне торговли с США: будет полезно для инвестиций

Зона свободной торговли с США для Украины, о которой упоминал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, была бы очень полезной, особенно в плане инвестиций.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Давосе.

Зеленский отметил, что при наличии такой зоны свободной торговли, можно ожидать, что бизнес придет в Украину после завершения войны. "Для Украины в первые годы это будет очень важно. Я думаю, что бизнес придет. Как я уже сказал, многие представители бизнеса сказали мне, что это важно для них. Поэтому мы рассчитываем на это решение", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.