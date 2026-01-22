ua en ru
Політика

Зеленський про вільну зону торгівлі з США: буде корисно для інвестицій

Швейцарія, Давос, Четвер 22 січня 2026 19:07

Зеленський про вільну зону торгівлі з США: буде корисно для інвестицій Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Зона вільної торгівлі з США для України, про яку згадував спецпосланець президента США Стів Віткофф, була б дуже корисною, особливо в плані інвестицій.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Давосі.

Зеленський зазначив, що за наявності такої зони вільної торгівлі, можна очікувати, що бізнес прийде до України після завершення війни.

"Для України в перші роки це буде дуже важливо. Я думаю, що бізнес прийде. Як я вже сказав, багато представників бізнесу сказали мені, що це важливо для них. Тому ми розраховуємо на це рішення", - сказав він у відповідь на питання журналістів.

Зазначимо, Віткофф під час виступу в Давосі сказав, що Україна після завершення війни може отримати зону вільної торгівлі без тарифів зі Сполученими Штатами, що суттєво сприятиме відновленню країни.

Загалом Україна та США на форумі в Давосі повинні були підписати "Угоду про процвітання" - план відновлення України на 800 мільярдів доларів, який було погоджено на технічному рівні.

Але, як повідомив Axios неназваний український чиновник, плани підписання документа президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським було скасовано.

Представник США анонімно розповів, що жодної дати підписання призначено не було, а документ потребує доопрацювання. За даними деяких ЗМІ, Вашингтон спочатку захотів з'ясувати думку Кремля з приводу цієї угоди.

