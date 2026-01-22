Зеленський про вільну зону торгівлі з США: буде корисно для інвестицій

Зона вільної торгівлі з США для України, про яку згадував спецпосланець президента США Стів Віткофф, була б дуже корисною, особливо в плані інвестицій.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Давосі.

Зеленський зазначив, що за наявності такої зони вільної торгівлі, можна очікувати, що бізнес прийде до України після завершення війни. "Для України в перші роки це буде дуже важливо. Я думаю, що бізнес прийде. Як я вже сказав, багато представників бізнесу сказали мені, що це важливо для них. Тому ми розраховуємо на це рішення", - сказав він у відповідь на питання журналістів.