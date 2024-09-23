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Зеленский посетил в США завод, где производят снаряды для Украины

Понедельник 23 сентября 2024 07:25
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Зеленский посетил в США завод, где производят снаряды для Украины Фото: Зеленский на американском оружейном заводе Скрентон (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в США посетил завод Scranton Army Ammunition Plant в штате Пенсильвания. На предприятии будет увеличено производство снарядов для Украины для артиллерии калибра 155 мм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Зеленского.

"Завод, производящий артиллерийские снаряды. 155-й калибр. Сейчас - для наших воинов, защищающих не только наше государство, не только Украину. Завод будет увеличивать производство", - написал он.

Зеленский отметил, что начал визит в Штаты "с благодарности всем работникам завода и договоренностей о расширении сотрудничества между Пенсильванией и нашим Запорожьем".

По словам президента, именно на таких предприятиях "чувствуется, что демократический мир действительно может победить".

"Благодаря именно таким людям в Украине, в Америке, во всех странах-партнерах, которые работают ради того, чтобы жизнь была защищена", - говорится в публикации Зеленского.

Глава Украинского государства также обнародовал фото с посещения завода Скрентон.

Зеленский в США посетил завод Скрентон, на котором производят для Украины артиллерийские снаряды (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Визит Зеленского в США

Напомним, на этой неделе начался официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Штаты. Глава государства ранее заявлял, что в рамках визита представит собственный "план победы" Украины, тесно связанный с военной помощью США.

По словам главы государства, этот план содержит ряд решений уже до конца этого года. С ним будут ознакомлены американский президент Джо Байден и кандидаты в президенты Камала Гаррис и Дональд Трамп.

Добавим, по данным прессы, во время визита Зеленский будет настаивать на приглашении Украины вступить в НАТО, и взять на себя обязательства по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы Зеленского.

Детальнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "Зеленский начал рабочий визит в США: осенью решится, что будет в этой войне".

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