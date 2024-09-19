Зеленский посетит на следующей неделе США, где встретится с Байденом, Харрис и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки. Там у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

По данным ОП, Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Он встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной. Проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и представит ему план победы. Зеленский планирует обсудить детали этого плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

"Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.

Обновлено в 20:25.

Как уточнили в Белом доме, встреча Зеленского и Байдена состоится в четверг, 26 сентября.

А вот Камала Харрис встретится с Зеленским отдельно.