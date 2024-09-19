Зеленский посетит на следующей неделе США, где встретится с Байденом, Харрис и Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки. Там у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
По данным ОП, Зеленский выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Он встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной. Проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
Также у Зеленского запланирована встреча с президентом США Джо Байденом и представит ему план победы. Зеленский планирует обсудить детали этого плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.
"Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - сказано в сообщении.
Обновлено в 20:25.
Как уточнили в Белом доме, встреча Зеленского и Байдена состоится в четверг, 26 сентября.
А вот Камала Харрис встретится с Зеленским отдельно.
План победы Зеленского
Несколько недель назад президент Владимир Зеленский объявил о готовящемся плане победы в войне. Впоследствии он подтвердил, что этот план уже готов и следующим ключевым шагом является его реализация.
Ранее издание Bild распространило информацию о том, что Украина якобы готова к "замораживанию" конфликта. Однако эта информация оказалась ложной.
Детали плана пока не обнародованы, но Зеленский описал его как "понятный" и "откровенный". Первоначально документ будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с помощью Соединенных Штатов.
Пока известно, что в Госдепе уже ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского .
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