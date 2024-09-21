В США Зеленский будет настаивать на приглашении в НАТО и постоянных поставках оружия, - Bloomberg

Президент Владимир Зеленский будет подталкивать президента США Джо Байдена предоставить Украине официальное приглашение в НАТО и взять на себя обязательства по постоянным поставкам передового оружия в рамках плана победы президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Собеседники журналистов сказали, что некоторые из сторонников Украины начинают рассматривать варианты прекращения огня путем переговоров. В ходе этих дискуссий Зеленский остался на своей предыдущей позиции, что Украина не может уступить территорию, захваченную Россией, сказал один из источников.

В документе, по данным источников агентства, также предусмотрен четкий путь членства Украины в Европейском Союзе.

Ожидается, что Зеленский представит Байдену план на их встрече в Вашингтоне 26 сентября.

Украина и НАТО

Украинские власти рассчитывали, что страна получит приглашение к членству в Альянсе на саммите, который прошел в июле в Вашингтоне. Но этого не случилось.

По словам вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как суверенная, независимая страна в пределах границы 1991 года. Остальные варианты не обсуждались.

План Зеленского

Президент Украины представит план победы на следующей неделе в США, поскольку он тесно связан с помощью Соединенных Штатов. По словам Зеленского, план включает быстрые решения с октября по декабрь.

В Государственном департаменте сказали, что ознакомились с элементами плана.

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