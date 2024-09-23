Зеленський відвідав у США завод, де виробляють снаряди для України

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до США відвідав завод Scranton Army Ammunition Plant у штаті Пенсильванія. На підприємстві буде збільшено виробництво снарядів для України для артилерії калібру 155-мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Зеленського.

"Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз - для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво", - написав він.

Зеленський зазначив, що розпочав візит до Штатів "з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям".

За словами президента, саме на таких підприємствах "відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти".

"Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - йдеться в публікації Зеленського.

Глава Української держави також оприлюднив фото з відвідин заводу Скрентон.

Зеленський у США відвідав завод Скрентон, на якому виробляють для України артилерійські снаряди (фото: twitter.com/ZelenskyyUa)

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, цього тижня розпочався офіційний візит українського президента Володимира Зеленського до Штатів. Глава держави раніше заявляв, що в рамках візиту представить власний "план перемоги" України, який тісно пов'язаний з військовою допомогою США.

За словами глави держави, цей план вміщує низку рішень уже до кінця цього року. З ним будуть ознайомлені американський президент Джо Байден, та кандидати в президенти Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Додамо, за даними преси, під час візиту Зеленський буде наполягати на запрошенні України вступити до НАТО і взяти на себе зобов'язання щодо постійних поставок зброї в рамках плану перемоги Зеленського.

Детальніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-України "Зеленський розпочав робочий візит до США: восени вирішиться, що буде в цій війні".