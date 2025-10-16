Полный разгром: "Азов" показал отражение механизированного наступления РФ под Добропольем
Украинские военные показали отражение атаки российских оккупантов на Шахово и Владимировку возле Доброполья в Донецкой области. Россияне понесли большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Россияне пытались провести масштабный механизированный штурм на Очеретинском направлении возле Доброполья. Враг пытался захватить населенный пункт Шахово. С этой целью оккупанты бросили в бой много живой силы и 22 единицы бронетехники.
"Самая многочисленная колонна - 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) - вышла из района населенного пункта Малиновка около 7:50. Подготовку к штурму враг начал заранее. С целью усложнить минирование маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения беспилотников Сил обороны Украины", - отметили в сообщении.
При этом россияне пытались изменить тактику наступления. Еще 15 октября враг пытался скрыть сосредоточение техники в лесополосе возле района наступления. Однако это им не удалось: украинские войска не только засекли технику, но и уничтожили две единицы.
Когда оккупанты 16 октября начали наступление, они столкнулись с минными полями, инженерными заграждениями, четкой работой артиллерии ВСУ и НГУ, а также с ударами экипажей Сил беспилотных систем.
В итоге атака была сорвана, россияне потеряли десятки единиц живой силы. Кроме этого, уничтожено 9 и повреждено 4 единицы бронетехники российских оккупационных войск. Фактически, штурмовая колонна была разгромлена.
Провальные штурмы РФ возле Доброполья
Отметим, утром 16 октября стало известно, что на Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам. Было уничтожено много танков, бронемашин и автомобильной техники, десятки россиян ликвидированы ударами артиллерии и дронов.
Об отражении масштабного механизированного штурма оккупантов на этом же направлении сообщали также 13 октября. Тогда оккупант бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, среди которых были БМП, МТЛБ и танки - но штурм провалился, большинство техники было уничтожено.