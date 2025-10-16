Под Добропольем у врага значительные потери: Нацгвардия сожгла танки и отбила штурмы
На Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам - сожжены танки и бронированная техника с автомобилями, а пехота врага понесла значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего НГУ Александра Пивненко, который посетил фронт.
Глава НГУ в рамках рабочей поездки пообщался с военными и заслушал доклады командиров корпусов "Азов" и "Хартия" о ситуации и потребностях.
"Также пообщался с командирами бригад, которые выполняют задачи на участках фронта, где бои идут с высокой интенсивностью", - написал Пивненко.
По его словам, гвардейцы вместе со смежными подразделениями Сил обороны за последнюю неделю нанесли россиянам значительные потери и отражали даже механизированные штурмы.
"Один из таких - на Добропольском направлении. Результат для врага - сожженные танки, более 15 единиц бронированной техники, еще больше автомобилей и пехоты противника уничтожено навсегда", - добавил Пивненко.
Как утверждает командующий НГУ, несмотря на постоянное давление врага подразделения Нацгвардии крепко держат свои позиции, совершенствуют тактику, внедряют новые технологии и эффективно используют полученные навыки и боевой опыт.
Напомним, 13 октября украинские военные на Добропольском направлении отбили очередную массированную атаку российских войск.
Еще сообщалось, что военный рассказал о ситуации на Покровском направлении, осложнения для россиян на фронте из-за погоды и значительные потери пехоты врага.