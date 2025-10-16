ua en ru
Под Добропольем у врага значительные потери: Нацгвардия сожгла танки и отбила штурмы

Украина, Четверг 16 октября 2025 10:47
UA EN RU
Под Добропольем у врага значительные потери: Нацгвардия сожгла танки и отбила штурмы Фото: военные командиры пообщались с главой НГУ (facebook.com/OleksandrPivnenko)
Автор: Маловичко Юлия

На Добропольском направлении нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери оккупантам - сожжены танки и бронированная техника с автомобилями, а пехота врага понесла значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего НГУ Александра Пивненко, который посетил фронт.

Глава НГУ в рамках рабочей поездки пообщался с военными и заслушал доклады командиров корпусов "Азов" и "Хартия" о ситуации и потребностях.

"Также пообщался с командирами бригад, которые выполняют задачи на участках фронта, где бои идут с высокой интенсивностью", - написал Пивненко.

По его словам, гвардейцы вместе со смежными подразделениями Сил обороны за последнюю неделю нанесли россиянам значительные потери и отражали даже механизированные штурмы.

"Один из таких - на Добропольском направлении. Результат для врага - сожженные танки, более 15 единиц бронированной техники, еще больше автомобилей и пехоты противника уничтожено навсегда", - добавил Пивненко.

Как утверждает командующий НГУ, несмотря на постоянное давление врага подразделения Нацгвардии крепко держат свои позиции, совершенствуют тактику, внедряют новые технологии и эффективно используют полученные навыки и боевой опыт.

Фото: командующий НГУ выяснил текущую ситуацию на фронте и потребности бойцов (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Напомним, 13 октября украинские военные на Добропольском направлении отбили очередную массированную атаку российских войск.

Еще сообщалось, что военный рассказал о ситуации на Покровском направлении, осложнения для россиян на фронте из-за погоды и значительные потери пехоты врага.

