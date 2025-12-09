Зеленский посетил Лондон, а на востоке погиб штурман Су-27: новости за 8 декабря

На востоке во время выполнения боевого задания на самолете Су-27 погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов. А президент Владимир Зеленский находился с визитом в Лондоне.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 8 декабря - в материале РБК-Украина .

Россия атаковала Днепр и три района области: есть погибший и раненые дети

Россияне направили FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую общины Криворожья. В последней тяжелые травмы получил 51-летний мужчина, который скончался в больнице.

В Межирицкой громаде Павлоградского района ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Загорелся дом местных, еще 2 разбиты. Повреждены хозяйственная постройка и машина.

Зеленский находился с визитом в Лондоне

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, у президента Владимира Зеленского запланированы встречи со Стармером, Макроном и Мерцем, а также совместный видеозвонок с лидерами ЕС и генсеком НАТО. В столицу Британии после переговоров в США прибудет и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Войска РФ преимущественно обстреливают крупные энергетические объекты, расположенные на значительном расстоянии от линии фронта

"Нужно понимать, что обстреливаются в большинстве крупные объекты. Если это на расстоянии хотя бы 100 километров от линии фронта, то обстреливаются в основном крупные объекты", - пояснил он.

По его словам, поражение небольших генерирующих станций имеет "относительно небольшой эффект", ведь один малый объект мощностью 1-10 МВт не имеет критического значения для энергосистемы.

На Львовщине группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия"

Это произошло ночью на АЗС в городе Шептицкий во время комендантского часа - группа молодых людей, по словам с одного из участников ансамбля, ворвались в автобус, провоцировали конфликт и применили силу. Несколько артистов получили ушибы, сотрясение мозга и перелом; пострадала и администратор коллектива.

Полиция уже установила четырех причастных, среди них - несовершеннолетний. Открыто дело по статье хулиганство. Санкция - до 5 лет ограничения или до 4 лет лишения свободы.

Кремль потребовал результатов переговоров США и Украины и хочет работы "в тишине"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что

Кремлю "важно оценить итоги работы делегаций США и Украины" после российско-американских консультаций в Москве по мирному плану.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Путина, сейчас стороны якобы "больше понимают, что работать нужно в тишине".

Пилот Су-27 погиб во время выполнения боевого задания, - Воздушные силы ВСУ

"В полдень 8 декабря 2025 года на восточном направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич", - говорится в сообщении военных.

Генштаб ежемесячно будет выделять по 50-100 новобранцев для боевых бригад, - НГУ

Об этом на полях форума Digital Defence Forum сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Он рассказал, как будет работать новый отбор новобранцев в армию. Так, ежемесячно Генштаб будет выделять 50 или 100 человек бригадам на различные направления. Этого, по его словам, будет достаточно, ведь общая мобилизация продолжается.

Силы обороны перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

"По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи", - рассказали в подразделении.

Там добавили, что маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта.