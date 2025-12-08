ua en ru
Боевые бригады ежемесячно будут получать 50-100 бойцов: в НГУ объяснили новую систему отбора

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 18:23
Боевые бригады ежемесячно будут получать 50-100 бойцов: в НГУ объяснили новую систему отбора Фото: Александр Пивненко (t me Pivnenko_NGU)
Автор: Наталья Кава, Елена Чернякова

Новый механизм отбора новобранцев в армию будет предусматривать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий НГУ Александр Пивненко полях форума Digital Defence Forum.

По его словам, Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50 или 100 военных на конкретные направления, где работают бригады, и такого количества будет достаточно. При этом общая мобилизация остается, а новый отбор станет дополнительным механизмом усиления.

"Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого соприкосновения. То есть поймете, что одна история где-то находится на Харьковщине, другая где-то находится на Покровском, на Константиновке, на Лимане, на Запорожском направлении. То есть это очень важно", - пояснил Пивненко.

Он отметил, что подготовка личного состава останется централизованной: новобранцы будут проходить обучение в специальных центрах в течение 57 дней БЗВП, а уже потом их будут направлять в бригады, где еще в течение двух недель будет продолжаться слаживание.

Пивненко также рассказал, как система работала раньше - до соответствующего решения президента.

"Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются "Хартия", "Азов" и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы - процентов на 30% не хватает", - сказал командующий НГУ.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение. Во время сегодняшней Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый подход к распределению мобилизованных.

