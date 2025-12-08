ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

Мирноград, Понедельник 08 декабря 2025 22:03
UA EN RU
Силы обороны перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ Иллюстративное фото: украинские защитники перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники совершили маневр для сохранения личного состава под Мирноградом. Они перешли на более выгодные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Ситуация в районе Мирнограда

Военные отметили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной. Несмотря на это украинские защитники из 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять задачи и удерживать определенные рубежи.

Россияне активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами. Только за прошлую неделю на город сбросили 21 КАБ.

Также, как отметили в 7 корпусе ДШВ, оккупанты ведут интенсивные штурмы, чтобы проникнуть и закрепиться на юго-восточных окрестностях города. Украинские воины уничтожают штурмовые группы РФ. В частности, за прошлые сутки было ликвидировано 17 российских солдат. Еще одного взяли в плен - он был задержан во время попытки найти еду.

Маневр Сил обороны

"По решению командования подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи", - сказано в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Силы обороны перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом, - 7 корпус ДШВФото: Лисовка и Сухой Яр на карте (скриншот)

Там уточнили, что такой маневр провели для сохранения жизней воинов, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии обороны.

"По соображениям безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения", - добавили военные.

Бои в районе Покровска

Напомним, ранее офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер в комментарии РБК-Украина рассказал о том, что российские оккупанты используют свои резервы, чтобы взять под контроль Покровск и Мирноград.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Покровск Десантно-штурмовые войска Война в Украине
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте