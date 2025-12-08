Силы обороны перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом, - 7 корпус ДШВ

Украинские защитники совершили маневр для сохранения личного состава под Мирноградом. Они перешли на более выгодные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Ситуация в районе Мирнограда

Военные отметили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной. Несмотря на это украинские защитники из 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять задачи и удерживать определенные рубежи.

Россияне активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами. Только за прошлую неделю на город сбросили 21 КАБ.

Также, как отметили в 7 корпусе ДШВ, оккупанты ведут интенсивные штурмы, чтобы проникнуть и закрепиться на юго-восточных окрестностях города. Украинские воины уничтожают штурмовые группы РФ. В частности, за прошлые сутки было ликвидировано 17 российских солдат. Еще одного взяли в плен - он был задержан во время попытки найти еду.

Маневр Сил обороны

"По решению командования подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи", - сказано в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Фото: Лисовка и Сухой Яр на карте (скриншот)

Там уточнили, что такой маневр провели для сохранения жизней воинов, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии обороны.

"По соображениям безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения", - добавили военные.