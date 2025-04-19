Помощь под угрозой. У Трампа не планируют новых поставок оружия Украине, - NYT

В администрации президента США Дональда Трампа не обсуждают продолжение поставок оружия Украине. Помощь, которая была одобрена ранее, заканчивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что США будут продолжать обмен разведывательными данными по Украине. Это ключевой вопрос для украинских военных, поскольку разведданные нужны, чтобы наносить удары по российским силам и инфраструктуре.Как пишет NYT, когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной,

По словам сторонников Украины в Конгрессе, в Белом доме или на Капитолийском холме практически не ведутся серьезные дискуссии о следующем пакете оружия для Украины. Кроме того, как отмечают собеседники издания, помощь для Украины, которая была принята в последние месяцы президентства Джо Байдена, заканчивается.

обычно это касается того, что он получает, а не того, что он планирует дать.

Переговоры по войне в Украине

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп взялся за переговорный процесс по урегулированию войны РФ против Украины. В Саудовской Аравии прошли два раунда переговоров Украины и США, а также Вашингтона и Москвы.

После обсуждений Украина и Россия согласились на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Впрочем, Москва продолжает атаки на энергетику Украины. Так, на этой неделе РФ атаковала производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области.

На днях Трамп выдвинул российскому диктатору Путину ультиматум о всеобъемлющем прекращении огня и заявил, что ждет ответ от России уже на этой неделе.

Также госсекретарь США Марко Рубио пригрозил, что США могут выйти из переговоров, если не будет заметно прогресса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.