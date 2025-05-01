У Трампа готовят первую продажу оружия Украине: Конгрессу дали "зеленый свет"

Госдепартамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Сумма контакта - 50 млн долларов или больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Конгресса

В верхнюю палату Конгресса США передали сообщение старшего сотрудника офиса по вопросам законодательства Государственного департамента о сертификации предложенной лицензии на экспорт товаров оборонного назначения Украине на 50 млн долларов или более.

Сообщение направили в комитет Сената по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений. Оно охватывает экспорт товаров оборонного назначения, включая технические данные и оборонные услуги в Украину.

Стоит добавить, что ранее украинские СМИ писали, что администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что дала "зеленый свет" продаже оружия Украине. Речь идет об экспорте товаров военного назначения через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на сумму 50 млн долларов или более.