У Трампа готовят первую продажу оружия Украине: Конгрессу дали "зеленый свет"
Госдепартамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Сумма контакта - 50 млн долларов или больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Конгресса
В верхнюю палату Конгресса США передали сообщение старшего сотрудника офиса по вопросам законодательства Государственного департамента о сертификации предложенной лицензии на экспорт товаров оборонного назначения Украине на 50 млн долларов или более.
Сообщение направили в комитет Сената по международным отношениям на основании Закона о контроле за экспортом вооружений. Оно охватывает экспорт товаров оборонного назначения, включая технические данные и оборонные услуги в Украину.
Стоит добавить, что ранее украинские СМИ писали, что администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что дала "зеленый свет" продаже оружия Украине. Речь идет об экспорте товаров военного назначения через механизм прямой коммерческой продажи (direct commercial sales) на сумму 50 млн долларов или более.
Помощь США для Украины
Стоит отметить, что это будет первая продажа оружия, которую одобрила администрация Трампа для Украины. После возвращения Трампа в Белый дом администрация не выделяла Украине новую военную помощь.
Ранее The New York Times писало, что в команде Трампа не обсуждают дальнейшую военную помощь Украине. При этом пакеты, которые были одобрены ранее администрацией Джо Байдена, заканчиваются.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить у США оружие и системы ПВО на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, речь идет о системах Patriot или получении лицензии на их производство. Позже он дал поручение получить от США согласие по Patriot.
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