МИД неожиданно вступился за Вэнса после его скандального заявления об Украине

13:29 08.04.2026 Ср
Киев прокомментировал заявления Венса, якобы Украина вмешивается в выборы в Венгрии
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
МИД неожиданно вступился за Вэнса после его скандального заявления об Украине Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В МИД отреагировали на заявления вице-президента США Джей Ди Венса о якобы украинском вмешательстве в выборы в Венгрии и США. В частности, в ведомстве назвали их лишь частью предвыборной кампании.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил в ответ на вопрос РБК-Украина на пресс-конференции.

В МИД объяснили: эти слова прозвучали в контексте избирательной кампании и придавать им слишком много веса не стоит.

Что сказал спикер МИД

Тихий призвал пересмотреть пресс-конференцию полностью, а не ориентироваться на отдельные цитаты из Telegram-каналов.

"Во-первых, я призываю послушать всех полностью пресс-конференцию, где это прозвучало, потому что мы вчера тоже сначала увидели анонимные сообщения в Telegram-каналах", - сказал он.

По его словам, журналисты на той пресс-конференции несколько раз пытались спровоцировать Вэнса на острые заявления. Однако тот отвечал нейтрально.

Киев не драматизирует

В МИД признали, что определенная фраза таки прозвучала.

"По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса", - подчеркнул Тихий.

Он также отметил, что отдельных общений с американцами по этому поводу не происходило - и Вашингтон, и Киев сейчас заняты более важными делами.

"Мы, честно говоря, не перегружаем значением этого заявления и опять же призываю посмотреть полностью - тогда станет очевидно, что эти слова исходили не из уст президента США", - добавил спикер.

Как сообщало РБК-Украина, во время визита в Будапешт Вэнс обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии.

Он также поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов и приравнял его к Трампу, назвав обоих "миротворцами".

Недавно в Венгрии выпустили фильм о давлении Орбана на избирателей. В попытках повлиять на результаты в правительстве венгерского премьера не гнушаются даже наркотиками.

