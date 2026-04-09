Зеленский отреагировал на поездку Венса к Орбану накануне выборов в Венгрии

11:12 09.04.2026 Чт
Какой была реакция президента Украины на визит Венса?
aimg Константин Широкун
Зеленский отреагировал на поездку Венса к Орбану накануне выборов в Венгрии Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку вице-президента США Джей Ди Венса в Венгрию накануне парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В интервью британскому изданию Зеленский назвал поездку вице-президента США в Будапешт для участия в агитации за политическую силу действующего премьер-министра Виктора Орбана "бесполезной".

При этом президент Украины подчеркнул, что не намерен вмешиваться в венгерские выборы, которые пройдут в воскресенье, 12 апреля. По его словам, венгерский народ должен сам решить, какую политическую партию поддерживать.

Напомним, визит Джей Ди Венса в Будапешт состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Как сообщают СМИ, администрация Трампа хочет поддержать Виктора Орбана, который согласно результатам опросов может проиграть оппозиции.

Отметим, Вэнс во время своего визита в Венгрию заявил, что наибольший вклад в усилия по завершению полномасштабной войны в Украине якобы сделали Дональд Трамп и Виктор Орбан.

Как сообщало РБК-Украина, во время визита в Будапешт Вэнс обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии. Он также поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов и приравнял его к Трампу, назвав обоих "миротворцами".

Впоследствии в МИД Украины отреагировали на заявления вице-президента США Джей Ди Венса о якобы украинском вмешательстве в выборы в Венгрии и США. В частности, в ведомстве назвали их лишь частью предвыборной кампании.

Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет
