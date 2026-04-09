Зеленский отреагировал на поездку Венса к Орбану накануне выборов в Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку вице-президента США Джей Ди Венса в Венгрию накануне парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В интервью британскому изданию Зеленский назвал поездку вице-президента США в Будапешт для участия в агитации за политическую силу действующего премьер-министра Виктора Орбана "бесполезной".
При этом президент Украины подчеркнул, что не намерен вмешиваться в венгерские выборы, которые пройдут в воскресенье, 12 апреля. По его словам, венгерский народ должен сам решить, какую политическую партию поддерживать.
Что предшествовало
Напомним, визит Джей Ди Венса в Будапешт состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Как сообщают СМИ, администрация Трампа хочет поддержать Виктора Орбана, который согласно результатам опросов может проиграть оппозиции.
Отметим, Вэнс во время своего визита в Венгрию заявил, что наибольший вклад в усилия по завершению полномасштабной войны в Украине якобы сделали Дональд Трамп и Виктор Орбан.
Как сообщало РБК-Украина, во время визита в Будапешт Вэнс обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии. Он также поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов и приравнял его к Трампу, назвав обоих "миротворцами".
Впоследствии в МИД Украины отреагировали на заявления вице-президента США Джей Ди Венса о якобы украинском вмешательстве в выборы в Венгрии и США. В частности, в ведомстве назвали их лишь частью предвыборной кампании.