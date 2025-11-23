Зеленский отреагировал на обвинения Трампа в "нулевой благодарности"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа - тот обвинил Украину в "неблагодарности". Зеленский заявил, что Украина благодарна как Соединенным Штатам, так и президенту США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но вместе с итогами разговора он отреагировал на заявления Трампа о якобы "неблагодарности" Украины.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - написал он.

Чуть позже Зеленский в еще одном сообщении снова выразил благодарность Трампу, написав также, что не меньше Украина благодарна и европейским союзникам, которые много помогают.

"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку", - отметил он.