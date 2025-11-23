Зеленский отреагировал на обвинения Трампа в "нулевой благодарности"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа - тот обвинил Украину в "неблагодарности". Зеленский заявил, что Украина благодарна как Соединенным Штатам, так и президенту США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.
Зеленский сообщил, что переговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Но вместе с итогами разговора он отреагировал на заявления Трампа о якобы "неблагодарности" Украины.
"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и Президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - написал он.
Чуть позже Зеленский в еще одном сообщении снова выразил благодарность Трампу, написав также, что не меньше Украина благодарна и европейским союзникам, которые много помогают.
"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку", - отметил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне встречи представителей США и Украины в Женеве раскритиковал украинскую власть за якобы "неблагодарность". Также он снова пожаловался, что якобы "унаследовал войну" от 46-го президента США Джозефа Байдена.
Тем временем переговоры между делегациями Украины и США в Женеве завершились. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал встречу очень продуктивной и заявил, что по итогам переговоров с Украиной в Женеве в американский мирный план вносят изменения.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров еще раньше до этого заявил, что в текущей редакции план Трампа уже отражает большинство украинских приоритетов.