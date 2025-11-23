Зеленський відреагував на звинувачення Трампа в "нульовій подяці"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву американського президента Дональда Трампа - той звинуватив Україну у "невдячності". Зеленський заявив, що Україна вдячна як Сполученим Штатам, так і президенту США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Зеленський повідомив, що переговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном. Але разом із підсумками розмови він відреагував на заяви Трампа про нібито "невдячність" України.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - написав він.

Трохи пізніше Зеленський у ще одному повідомленні знову висловив подяку Трампу, написавши також, що не менше Україна вдячна і європейським союзникам, які багато допомагають.

"Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "джавелінів", рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у Групі семи та Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку", - зазначив він.