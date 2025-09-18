Трамп хочет, чтобы Европа "что-то сделала" Китаю для окончания войны в Украине

Европа должна "что-то сделать" с Китаем. Это нужно, чтобы заставить Пекин применить свое влияние на Россию и наконец прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль. "Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.