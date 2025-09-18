ua en ru
Трамп хочет, чтобы Европа "что-то сделала" Китаю для окончания войны в Украине

США, Четверг 18 сентября 2025 22:43
Трамп хочет, чтобы Европа "что-то сделала" Китаю для окончания войны в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европа должна "что-то сделать" с Китаем. Это нужно, чтобы заставить Пекин применить свое влияние на Россию и наконец прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль.

"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.

Отметим, США уже не впервые активно настаивают на том, чтобы страны G7 ввели тарифы до 100% против Китая и Индии за покупку российской нефти. В том числе США давят на Европейский Союз, чтобы в новом санкционном пакете были прописаны ограничения и пошлины против Пекина и Нью-Дели.

При этом Евросоюз, как стало известно недавно, действительно готовит ограничения против Китая и Индии, как главных финансистов российской экономики. Но есть неприятный нюанс: наиболее "замазанные" банки и НПЗ двух стран попадут в "черный список" ЕС, но реальных санкций и пошлин против Пекина и Нью-Дели ЕС не будет вводить.

