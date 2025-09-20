Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі щодо санкцій проти РФ
Україна очікує на посилення санкції проти Росії з боку Європи та США. Затягування цього процесу гальмує тиск на Москву.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.
"Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо", - сказав Зеленського.
Як зазначив глава держави, Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але, як сказав президент, "зав'язувати все це - це загальмовувати тиск на Путіна".
Позиція щодо Китаю
Зеленський також прокоментував заяву Трампа щодо Європи та Китаю. За його словами, президент США хотів "зробити кроки до зими", так само, як і Європа.
"Ми зі свого боку підтримуємо його позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів "рускіх". Але забезпечити це - дуже складний процес. Головне - це результат", - наголосив він.
На думку Зеленського, якщо Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.
"Ми вважаємо, що, наприклад, і словаки будуть близькі до цього. Всі дивляться на Сполучені Штати, на мій погляд. Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для "рускіх" енергоресурсів", - заявив президент.
Ультиматум Трампа
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести "серйозні" санкції проти РФ, але за умови, що усі країни НАТО припинять купувати російську нафту.
Пізніше він також назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими і закликав Європу посилити їх.
Крім того, Трамп заявив, що Європа повинна "щось зробити" з Китаєм, аби пришвидшити завершення війни РФ проти України.