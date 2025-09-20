Зеленський відповів Трампу на ультиматум Європі щодо санкцій проти РФ

Україна очікує на посилення санкції проти Росії з боку Європи та США. Затягування цього процесу гальмує тиск на Москву.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна .

За його словами, Україна чекає на санкції проти РФ, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Але це залежить від бажання сторін.

"Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо", - сказав Зеленського.

Як зазначив глава держави, Україна підтримує, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але, як сказав президент, "зав'язувати все це - це загальмовувати тиск на Путіна".

Позиція щодо Китаю

Зеленський також прокоментував заяву Трампа щодо Європи та Китаю. За його словами, президент США хотів "зробити кроки до зими", так само, як і Європа.

"Ми зі свого боку підтримуємо його позицію. І ми зі свого боку працюємо з європейськими країнами, щоб вони відмовлялися все більше від енергоресурсів "рускіх". Але забезпечити це - дуже складний процес. Головне - це результат", - наголосив він.

На думку Зеленського, якщо Трамп буде робити свої серйозні кроки, він більше підштовхне деякі європейські держави, які займаються енергоекономікою з РФ.

"Ми вважаємо, що, наприклад, і словаки будуть близькі до цього. Всі дивляться на Сполучені Штати, на мій погляд. Орбан же не може залишитись наодинці. Ну там не тільки, до речі, Орбан або Угорщина. Угорщина і Словаччина. Є деякі інші країни, які також дають інфраструктуру відповідну для всього цього, для "рускіх" енергоресурсів", - заявив президент.