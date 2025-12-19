Зеленский ответил Путину на требование по президентским выборам в Украине

Глава украинского государства, комментируя ежегодную пресс-конференцию главы Кремля, заявил, что Путиных "много".

"Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", - уточнил он.

Как напомнил Зеленский, Путин заверял, что ему якобы важно, чтобы в выборах приняли участие украинцы со всей территории страны, в том числе и с временно оккупированных территорий. Таким образом Путин сам фактически назвал их оккупированными.

По словам украинского лидера, Путин хочет контролировать не только выборы в России. Теперь он взялся и за выборы в Украине.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", - подчеркнул он.