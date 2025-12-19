Зеленский ответил Путину на требование по президентским выборам в Украине

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные президентские выборы в стране.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью PAP.
Глава украинского государства, комментируя ежегодную пресс-конференцию главы Кремля, заявил, что Путиных "много".
"Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", - уточнил он.
Как напомнил Зеленский, Путин заверял, что ему якобы важно, чтобы в выборах приняли участие украинцы со всей территории страны, в том числе и с временно оккупированных территорий. Таким образом Путин сам фактически назвал их оккупированными.
По словам украинского лидера, Путин хочет контролировать не только выборы в России. Теперь он взялся и за выборы в Украине.
"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", - подчеркнул он.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин "пообещал подумать", сможет ли Россия "обеспечить безопасность" в Украине на период выборов.
В частности, он предположил, что РФ может отказаться от ударов вглубь территории Украины в день выборов.
При этом глава Кремля заявил, что "на территории России" (очевидно, он имел в виду временно оккупированные территории Украины) проживают миллионы украинцев. Он потребовал, чтобы эти украинцы имели право голоса на выборах, которые могут пройти в будущем.
Стоит заметить, что ранее Зеленский подчеркивал, что выборы в Украине могут состояться, если на период избирательного процесса и голосования будет объявлено перемирие. Он призывал США повлиять на Россию, чтобы обеспечить такие условия.
К слову, выборы в Украине во время военного положения все еще запрещены законом. Чтобы ситуация изменилась, Рада должна принять соответствующие инициативы.