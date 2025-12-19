Зеленський відповів Путіну на вимогу щодо президентських виборів в Україні

Голова української держави, коментуючи щорічну пресконференцію глави Кремля, заявив, що Путіних "багато".

"Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", - уточнив він.

Як нагадав Зеленський, Путін запевняв, що йому нібито важливо, щоб у виборах узяли участь українці з усієї території країни, зокрема і з тимчасово окупованих територій. Таким чином Путін сам фактично назвав їх окупованими.

За словами українського лідера, Путін хоче контролювати не тільки вибори в Росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", - наголосив він.