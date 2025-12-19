ua en ru
Зеленский ответил Путину на требование по президентским выборам в Украине

Варшава, Пятница 19 декабря 2025 22:43
UA EN RU
Зеленский ответил Путину на требование по президентским выборам в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные президентские выборы в стране.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью PAP.

Глава украинского государства, комментируя ежегодную пресс-конференцию главы Кремля, заявил, что Путиных "много".

"Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", - уточнил он.

Как напомнил Зеленский, Путин заверял, что ему якобы важно, чтобы в выборах приняли участие украинцы со всей территории страны, в том числе и с временно оккупированных территорий. Таким образом Путин сам фактически назвал их оккупированными.

По словам украинского лидера, Путин хочет контролировать не только выборы в России. Теперь он взялся и за выборы в Украине.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", - подчеркнул он.

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин "пообещал подумать", сможет ли Россия "обеспечить безопасность" в Украине на период выборов.

В частности, он предположил, что РФ может отказаться от ударов вглубь территории Украины в день выборов.

При этом глава Кремля заявил, что "на территории России" (очевидно, он имел в виду временно оккупированные территории Украины) проживают миллионы украинцев. Он потребовал, чтобы эти украинцы имели право голоса на выборах, которые могут пройти в будущем.

Стоит заметить, что ранее Зеленский подчеркивал, что выборы в Украине могут состояться, если на период избирательного процесса и голосования будет объявлено перемирие. Он призывал США повлиять на Россию, чтобы обеспечить такие условия.

К слову, выборы в Украине во время военного положения все еще запрещены законом. Чтобы ситуация изменилась, Рада должна принять соответствующие инициативы.

