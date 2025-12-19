ua en ru
Зеленський відповів Путіну на вимогу щодо президентських виборів в Україні

Варшава, П'ятниця 19 грудня 2025 22:43
UA EN RU
Зеленський відповів Путіну на вимогу щодо президентських виборів в Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна не дозволить російському диктатору Володимиру Путіну контролювати потенційні президентські вибори в країні.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PAP.

Голова української держави, коментуючи щорічну пресконференцію глави Кремля, заявив, що Путіних "багато".

"Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", - уточнив він.

Як нагадав Зеленський, Путін запевняв, що йому нібито важливо, щоб у виборах узяли участь українці з усієї території країни, зокрема і з тимчасово окупованих територій. Таким чином Путін сам фактично назвав їх окупованими.

За словами українського лідера, Путін хоче контролювати не тільки вибори в Росії. Тепер він взявся і за вибори в Україні.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", - наголосив він.

Що сказав Путін

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін "пообіцяв подумати", чи зможе Росія "забезпечити безпеку" в Україні на період виборів.

Зокрема, він припустив, що РФ може відмовитися від ударів углиб території України в день виборів.

При цьому глава Кремля заявив, що "на території Росії" (очевидно, він мав на увазі тимчасово окуповані території України) проживають мільйони українців. Він зажадав, щоб ці українці мали право голосу на виборах, які можуть пройти в майбутньому.

Варто зауважити, що раніше Зеленський підкреслював, що вибори в Україні можуть відбутися, якщо на період виборчого процесу і голосування буде оголошено перемир'я. Він закликав США вплинути на Росію, щоб забезпечити такі умови.

До слова, вибори в Україні під час воєнного стану все ще заборонені законом. Щоб ситуація змінилася, Рада має ухвалити відповідні ініціативи.

