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Сырский о Федорове: конфликта нет, но иногда возникают противоречия

22:12 30.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал главком о сотрудничестве с министром обороны?
aimg Мария Науменко
Сырский о Федорове: конфликта нет, но иногда возникают противоречия
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Рабочие противоречия между Генеральным штабом и Министерством обороны возникают, но они разрешаются в рабочем порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН .

По словам Сырского, между ним и министром обороны Михаилом Федоровым нет никакого конфликта, а каждая из сторон выполняет свои функции.

"Я могу повторить только слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи", - сказал он.

В то же время главнокомандующий признал, что во время работы возникают отдельные вопросы, требующие согласования.

"Да, возникают периодически какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и разрешаются. Вопросы в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом нужно их решить", - пояснил Сырский.

Он также отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны совместно работали над рядом реформ. В частности, речь идет об изменениях в порядок прохождения военной службы, комплектования должностей и повышения денежного довольствия военнослужащих.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров признал, что между Министерством обороны и Генеральным штабом периодически возникают рабочие разногласия .

По его словам, они касаются, прежде всего, распределения полномочий, финансирования и обеспечения военных.

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