Кэллог: Зеленский во многом похож на Трампа

Спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог сравнил президента Украины Зеленского с президентом США Трампом - оба, по его словам, жесткие и прямые.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Келлог заявил в эфире телеканала Newsmax.

Что сказал Келлог о Зеленском

"Зеленский - крутой мужик. Он во многом похож на президента Трампа. Он очень прямой, очень жесткий - не по телосложению, а по тому, кем он является, как он действует и как он говорит", - заявил Кэллог.

Дипломат также рассказал, что лично бывал в Украине, выезжал на линию фронта и знает ситуацию изнутри.

Келлог четко назвал Путина агрессором. По его словам, США должны усилить давление на Россию, чтобы приблизить окончание войны.

Он также подчеркнул: война в Украине - это не бизнес-соглашение и не коммерческая договоренность.

"То, что они сделали за последние четыре с лишним года, впечатляет", - сказал Келлог об украинцах.

По его словам, он уважает Украину и то, как страна сопротивляется.