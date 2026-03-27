"Это ложь": Рубио разозлился из-за заявления Зеленского об ультиматуме от США

19:36 27.03.2026 Пт
По словам госсекретаря, США имели в виду совсем другое
aimg Валерий Ульяненко
Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского относительно гарантий безопасности в обмен на выход ВСУ с Донбасса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Рубио заявил во время пресс-конференции.

По его словам, Вашингтон не ставил Украине никаких условий по выводу войск.

"Это ложь. Я видел, как он это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда", - подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, украинским властям объясняли другое. Он отметил, что речь шла о том, что гарантии безопасности "не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Рубио подчеркнул, что это не было связано с требованием уступок.

"Но это не было связано с условием "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", - отметил он.

Что предшествовало

В среду, 25 марта, Зеленский заявил, что США поставили условие, согласно которому Украина для получения гарантий безопасности должна вывести свои войска с Донбасса.

По словам президента Украины, Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии "на высоком уровне", как только Киев будет готов на этот шаг. Зеленский предупредил, что это поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы.

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.

Отметим, Зеленский отверг любой обмен территории Донбасса на другие регионы. Он отметил, что РФ понимает, что сможет удержать территории приграничья, и придет момент, когда ВСУ вытеснят оккупантов оттуда.

Кроме того, президент Украины отмечал, что во время будущих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по территориальному вопросу.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
