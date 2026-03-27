"Это ложь": Рубио разозлился из-за заявления Зеленского об ультиматуме от США

Как сообщает РБК-Украина , об этом Рубио заявил во время пресс-конференции .

По его словам, Вашингтон не ставил Украине никаких условий по выводу войск.

"Это ложь. Я видел, как он это говорил, и обидно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда", - подчеркнул Рубио.

По словам госсекретаря США, украинским властям объясняли другое. Он отметил, что речь шла о том, что гарантии безопасности "не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война".

Рубио подчеркнул, что это не было связано с требованием уступок.

"Но это не было связано с условием "если только он не отдаст территорию". Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда", - отметил он.

Что предшествовало

В среду, 25 марта, Зеленский заявил, что США поставили условие, согласно которому Украина для получения гарантий безопасности должна вывести свои войска с Донбасса.

По словам президента Украины, Вашингтон готов окончательно согласовать эти гарантии "на высоком уровне", как только Киев будет готов на этот шаг. Зеленский предупредил, что это поставит под угрозу безопасность как Украины, так и Европы.

Вопрос Донбасса в переговорах

Напомним, в 2026 году Украина при посредничестве США уже провела несколько раундов переговоров с Россией. Стороны так и не смогли прийти к согласию относительно самого прекращения огня, поскольку страна-агрессор хочет сдачи неоккупированного Донбасса, на что не соглашается Киев.