Верхушка айсберга: Зеленский сделал заявление об условии США по Донбассу

Украина получит гарантии безопасности от США только после завершения войны, что сейчас связано с выходом украинских сил с территории Донбасса.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время онлайн-общения с прессой.

"Верхушка айсберга" в переговорах

Комментируя заявление госсекретаря США, назвавшего "ложью" сообщения о том, что Вашингтон требует от Киева выхода из Донбасса, президент отметил, что раскрыл лишь небольшую часть закулисных подробностей переговоров.

"Знаете, как говорят, большая часть айсберга не видна. То, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно. Можно формулировать по-разному", - подчеркнул глава государства.

Предложение Украины и отказ США

Зеленский рассказал, что Киев предлагал Вашингтону компромиссный вариант - подписать гарантии безопасности еще до завершения войны.

Логика заключалась в том, чтобы подготовить документы заранее, а Конгресс США мог бы их финализировать и проголосовать уже непосредственно на этапе завершения конфликта.

Однако американская сторона отклонила это предложение, настаивая на том, что и подписание, и предоставление гарантий возможно только в момент полного прекращения огня.

"Я сказал, что они действовать не будут, бояться здесь нечего... Но тем не менее, нам сказали, что вопрос не в том, когда это вступает в силу, а вопрос в том, когда эти гарантии нам даются", - пояснил президент.

Условие выхода из Донбасса

На сегодня ключевым условием завершения войны для получения американских гарантий остается выход украинских сил с территории Донбасса. Это связано с ультимативной позицией РФ, которая требует контроля над Донецкой и Луганской областями.

"Гарантии нам даются именно после того, как мы выйдем из Донбасса. И это условие на сегодня окончания войны", - резюмировал Зеленский.