Зеленский отказался отдавать Донбасс в разговоре с Трампом, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник Reuters, который знаком с ходом обсуждений, сослался на слова Трампа о том, что Путин предложил заморозить большую часть линий фронта, если украинская армия уступит весь Донбасс, который является одной из главных целей Москвы.

После саммита у Трампа был телефонный разговор с Зеленским, а после уже не только с ним, но и европейскими лидерами.

Отметим, что вчера между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным прошла встреча на Аляске. Ключевой темой была война в Украине и варианты ее завершения.

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что встреча Путина и Трампа на Аляске началась еще вечером, 15 августа. Она лишилась несколько часов и закончилась в ночь на 16 августа.

Вскоре главы государств вышли на пресс-конференцию, сделали ряд заявлений, но никаких конкретных деталей не сообщили. Было ясно одно - перемирие не достигнуто.

Уже после того, как Трамп покинул Аляску, он дал интервью каналу Fox News, потом созвонился с Зеленским и европейскими лидерами, а также сделал ряд постов в соцсетях.

В частности, в интервью он посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, отметим, что это может быть результатом трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ. В то же время он отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от украинского президента.

Помимо этого он сообщил, что в ходе переговоров с Путиным был затронут территориальный вопрос. Хотя накануне встречи, во время предыдущего разговора с Зеленским и европейцами, уверял, что вопрос территорий обсуждать не будет.

Кроме того, после сегодняшнего звонка Трамп написал, что "все пришли" к согласию, что лучший способ закончить войну в Украине - это переход к мирной сделке, а не к соглашению о перемирии.

Помимо этого Bloomberg тоже писало, что во время разговора Трамп сообщил о неизменной позиции Путина - он по-прежнему требует выхода ВСУ из Донбасса.

Также сейчас в СМИ появляется информация, что Путин в обмен на Донбасс готов остановить бои в Запорожской и Херсонской областях, а также, по мнению американской стороны, глава Кремля готов обсуждать вывод войск РФ из Сумской и Харьковской областей.

Также в СМИ была информация, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности по принципам НАТО. Однако детали механизма неизвестны.

При этом официально подтверждено, что уже в понедельник Зеленский посетит Вашингтон, чтобы говорить о завершении войны.