Путин попросил США признать захваченные территории Украины частью России, - Axios

Глава Кремля Владимир Путин обратился к США с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Отметим, что вчера на Аляске состояться саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ключевой темой их встречи стала война в Украине и варианты ее завершения.

Как пишет журналист, источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области. Помимо этого была и просьба.

"Во время встречи с Трампом Путин обратился к США с просьбой признать эти четыре региона, помимо Крымского полуострова, частью России", - говорится в посте.

Вероятно, речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время у американкой стороны сложилось впечатление, что Путин открыл для переговоров по Сумской и Харьковской областях.

Также в СМИ сегодня была информация, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности по принципам НАТО. Однако детали неизвестны.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Axios, что президент Украины Владимир Зеленский рад слышать о готовности Трампа предоставить гарантии безопасности США.

"Украинский чиновник заявил, что эти гарантии подробно не обсуждались и будут рассмотрены более подробно во время визита Зеленского в Белый дом в понедельник", - пишет Барак Равид.