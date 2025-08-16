ua en ru
Путин попросил США признать захваченные территории Украины частью России, - Axios

Суббота 16 августа 2025 18:34
UA EN RU
Путин попросил США признать захваченные территории Украины частью России, - Axios Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин обратился к США с просьбой по Украине. Он хочет, чтобы Вашингтон признал оккупированные территории частью России.

Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Отметим, что вчера на Аляске состояться саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Ключевой темой их встречи стала война в Украине и варианты ее завершения.

Как пишет журналист, источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области. Помимо этого была и просьба.

"Во время встречи с Трампом Путин обратился к США с просьбой признать эти четыре региона, помимо Крымского полуострова, частью России", - говорится в посте.

Вероятно, речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время у американкой стороны сложилось впечатление, что Путин открыл для переговоров по Сумской и Харьковской областях.

Также в СМИ сегодня была информация, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности по принципам НАТО. Однако детали неизвестны.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил Axios, что президент Украины Владимир Зеленский рад слышать о готовности Трампа предоставить гарантии безопасности США.

"Украинский чиновник заявил, что эти гарантии подробно не обсуждались и будут рассмотрены более подробно во время визита Зеленского в Белый дом в понедельник", - пишет Барак Равид.

Территории в обмен на "мир"

Напомним, что после встречи Трампа и Путина, лидеры двух стран вышли к прессе и сделали ряд заявлений. Однако каких-то конкретных деталей не сообщили.

Вскоре Трамп дал интервью журналисту Fox News, говорил с Зеленским и европейскими лидерами о саммите, а также сделал ряд постов в Truth Social.

В частности, Трамп посоветовал Зеленскому "заключить сделку" с Россией, допустив, что результатом может стать скорая трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и РФ. По его словам, развитие событий зависит от украинского президента.

Также он сообщил, что "все пришли" к согласию, что лучший способ закончить войну в Украине - это переход к мирной сделке, а не к соглашению о прекращении огня.

Кроме того, согласно Bloomberg, президент США сообщил, что Путин все еще требует выхода Украины из Донбасса.

