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Скандал с обысками в НАБУ: в СБУ сделали заявление о доступе к секретным делам

Понедельник 21 июля 2025 15:06
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Скандал с обысками в НАБУ: в СБУ сделали заявление о доступе к секретным делам Иллюстративное фото: СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

21 июля СБУ начала комплексную проверку Специализированной антикоррупционной прокуратуры на соблюдение законов о гостайне. В ведомстве заверили, что к секретной информации не лезут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как заявили в СБУ, цель проверки - оценить, как в САП соблюдают законодательство о государственной тайне.

В ведомстве отметили, что все происходит законно.

"Исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне". Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомления с содержанием таких документов в целом", - говорится в заявлении.

В СБУ также назвали безосновательными и манипулятивными заявления о возможном раскрытии сотрудниками службы данных о деятельности НАБУ и САП. По их словам, речь идет лишь об обычной плановой проверке на предмет соблюдения режима секретности.

Кроме того, в Службе безопасности отдельно отметили, что в отдельных случаях, когда существует риск утечки информации, украинское законодательство позволяет проводить неотложные следственные действия без решения суда. Это касается прежде всего ситуаций, связанных с угрозами национальной безопасности и сотрудничеством со страной-агрессором.

Обыски в НАБУ и САП

Напомним, сегодня в НАБУ заявили, что Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

Также сегодня стало известно, что СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В частности, установлено, что чиновник НАБУ, по версии следствия, не только имел бизнес-связи с Россией, но и потенциально передавал чувствительную информацию врагу.

Магамедрасулов поддерживал связи с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ.

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Служба безопасности Украины НАБУ САП
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