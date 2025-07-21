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СБУ разоблачила российского "крота" в рядах НАБУ, за ним стоит человек Януковича

Понедельник 21 июля 2025 15:57
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СБУ разоблачила российского "крота" в рядах НАБУ, за ним стоит человек Януковича Иллюстративное фото: СБУ задержала сотрудника НАБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора заявили, что в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ разоблачили "крота" ФСБ. Его задержали в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как сообщили в ведомстве, задержанный - сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

По данным следствия, его деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов - бывший заместитель руководителя охраны президента-беглеца Януковича, который в 2014 году помогал тому сбежать в Россию. После побега Януковича Иванцов остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи агентом ограниченной информации Иванцову.

В частности, указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан, добавляют прокуроры. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое задание он получал оплату - деньги перечислялись ему непосредственно на банковскую карточку.

"Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.

После основательного документирования преступлений его задержали. Во время обыска изъята техника, которую он использовал для связи с российским куратором.

Что грозит

Фигуранту уже объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • за государственную измену (ч. 1 ст. 111);

  • за несанкционированные действия с компьютерной информацией, совершенные лицом с правом доступа (ч. 3 ст. 362).

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Фото: СБУ задержала сотрудника закрытого подразделения НАБУ (t.me/SBUkr)

Скандал с обысками в НАБУ и задержания

Сегодня НАБУ сообщило, что СБУ без официального предупреждения, как того требует закон, явилась в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения норм законодательства о государственной тайне.

В ответ СБУ заявила, что начала комплексную проверку САП на предмет соблюдения требований законодательства о гостайне, одновременно подчеркнув - в секретную информацию не вмешиваются.

В этот же день стало известно, что СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводит спецоперацию для нейтрализации влияния РФ на Национальное антикоррупционное бюро.

По данным следствия, один из сотрудников НАБУ не только имел связи с российским бизнесом, но и мог передавать врагу конфиденциальные данные.

Речь идет о Магамедрасулове, который поддерживал контакты с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, связанным со спецслужбами РФ.

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Служба безопасности Украины НАБУ
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