СБУ разоблачила российского "крота" в рядах НАБУ, за ним стоит человек Януковича
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора заявили, что в рядах самого элитного закрытого подразделения НАБУ разоблачили "крота" ФСБ. Его задержали в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Как сообщили в ведомстве, задержанный - сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.
По данным следствия, его деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов - бывший заместитель руководителя охраны президента-беглеца Януковича, который в 2014 году помогал тому сбежать в Россию. После побега Януковича Иванцов остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.
СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи агентом ограниченной информации Иванцову.
В частности, указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан, добавляют прокуроры. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.
За каждое задание он получал оплату - деньги перечислялись ему непосредственно на банковскую карточку.
"Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.
После основательного документирования преступлений его задержали. Во время обыска изъята техника, которую он использовал для связи с российским куратором.
Что грозит
Фигуранту уже объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
-
за государственную измену (ч. 1 ст. 111);
-
за несанкционированные действия с компьютерной информацией, совершенные лицом с правом доступа (ч. 3 ст. 362).
Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
Фото: СБУ задержала сотрудника закрытого подразделения НАБУ (t.me/SBUkr)
Скандал с обысками в НАБУ и задержания
Сегодня НАБУ сообщило, что СБУ без официального предупреждения, как того требует закон, явилась в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой соблюдения норм законодательства о государственной тайне.
В ответ СБУ заявила, что начала комплексную проверку САП на предмет соблюдения требований законодательства о гостайне, одновременно подчеркнув - в секретную информацию не вмешиваются.
В этот же день стало известно, что СБУ совместно с Офисом генпрокурора проводит спецоперацию для нейтрализации влияния РФ на Национальное антикоррупционное бюро.
По данным следствия, один из сотрудников НАБУ не только имел связи с российским бизнесом, но и мог передавать врагу конфиденциальные данные.
Речь идет о Магамедрасулове, который поддерживал контакты с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, связанным со спецслужбами РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.