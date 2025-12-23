Зеленский: Украина и США подготовили драфты документов по завершению войны

Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам их поездки в США.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
По словам Зеленского, переговоры с представителями президента США Дональда Трампа были продуктивными.
"Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, есть документы по гарантиям безопасности для Украины, по восстановлению и по базовой рамки для окончания этой войны", - пишет Зеленский.
В документах зафиксированы положения, которые должны обеспечить реальное прекращение боевых действий и не допустить повторного вторжения России.
Глава государства подчеркнул, что каждый раунд переговоров усиливает защиту украинских интересов, и Украина будет продолжать конструктивную работу в этом направлении. Зеленский также поблагодарил европейских партнеров за поддержку и координацию, отметив, что дипломатические усилия должны сопровождаться давлением на Россию и усилением поддержки Украины.
"Каждый российский удар по Украине и интенсивные российские штурмы на фронте доказывают, что настроенность Украины на завершение войны значительно превосходит российскую, и это надо исправить усилением давления мира на агрессора", - подчеркнул он.
Драфты документов - это предварительные, рабочие версии официальных соглашений или решений, в которых зафиксированы основные идеи, принципы и пункты договоренностей. Они еще не являются окончательными, могут дорабатываться, изменяться и согласовываться сторонами перед подписанием или принятием.
Напомним, Соединенные Штаты подготовили мирный план из 28 пунктов, направленный на завершение войны России против Украины. Документ, в частности, содержит жесткие требования Кремля как условия прекращения боевых действий. Однако впоследствии план был сокращен до 20 пунктов.
Наибольшие споры вызывает территориальный вопрос. По данным, США предлагают, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области, фактически передав ее под контроль России как компромиссный шаг - такой же позиции придерживается и Москва.
Зеленский неоднократно отвергал подобные требования, подчеркивая, что Украина не будет уступать свои территории, ведь это противоречит Конституции и нормам международного права.
В то же время глава государства отмечал, что справедливым вариантом начала прекращения огня может стать фиксация его по нынешней линии фронта.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично обвинять Украину и Запад в том, что якобы из-за них война еще не завершилась.
А на прошлой неделе Зеленский заявил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности. Он настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.
Также Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%".