Зеленський: Україна і США підготували драфти документів щодо завершення війни

За словами Зеленського, переговори з представниками президента США Дональда Трампа були продуктивними.

"Продуктивно попрацювали з представниками Президента Трампа, і зараз є підготовлені драфти кількох документів. Зокрема, є документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни", - пише Зеленський.

У документах зафіксовані положення, які мають забезпечити реальне припинення бойових дій і не допустити повторного вторгнення Росії.

Глава держави наголосив, що кожен раунд перемовин посилює захист українських інтересів, і Україна продовжуватиме конструктивну роботу в цьому напрямку. Зеленський також подякував європейським партнерам за підтримку та координацію, зазначивши, що дипломатичні зусилля мають супроводжуватися тиском на Росію та посиленням підтримки України.

"Кожен російський удар по Україні та інтенсивні російські штурми на фронті доводять, що налаштованість України на завершення війни значно перевершує російську, і це треба виправити посиленням тиску світу на агресора", - підкреслив він.

Драфти документів - це попередні, робочі версії офіційних угод або рішень, у яких зафіксовані основні ідеї, принципи та пункти домовленостей. Вони ще не є остаточними, можуть доопрацьовуватися, змінюватися й погоджуватися сторонами перед підписанням або ухваленням.