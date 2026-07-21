Зеленский принял решение об увольнении Сырского, - источник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, о своем решении президент может объявить в ближайшее время.

Напомним, слухи о возможной отставке Александра Сырского появились после увольнения уже бывшего министра обороны Михаила Федорова. Кадровые изменения в оборонном ведомстве также повлекли за собой волну протестов в разных городах Украины.

Владимир Зеленский объяснял, что решение об увольнении Федорова было связано с недостаточно эффективным взаимодействием между Министерством обороны и руководством Вооруженных сил.

В то же время сам Сырский отрицал любой конфликт с Федоровым. По его словам, между Генеральным штабом и Минобороны возникали только рабочие разногласия, разрешавшиеся в штатном режиме.

Впоследствии Федоров заявил, что предлагал Зеленскому обновить военное руководство, однако глава государства не поддержал эту инициативу. После этого, по словам эксминистра, Генеральный штаб начал блокировать предложенные реформы.