Зеленский принял решение об увольнении Сырского, - источник
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение об увольнении главкома ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
По информации источника, о своем решении президент может объявить в ближайшее время.
Напомним, слухи о возможной отставке Александра Сырского появились после увольнения уже бывшего министра обороны Михаила Федорова. Кадровые изменения в оборонном ведомстве также повлекли за собой волну протестов в разных городах Украины.
Владимир Зеленский объяснял, что решение об увольнении Федорова было связано с недостаточно эффективным взаимодействием между Министерством обороны и руководством Вооруженных сил.
В то же время сам Сырский отрицал любой конфликт с Федоровым. По его словам, между Генеральным штабом и Минобороны возникали только рабочие разногласия, разрешавшиеся в штатном режиме.
Впоследствии Федоров заявил, что предлагал Зеленскому обновить военное руководство, однако глава государства не поддержал эту инициативу. После этого, по словам эксминистра, Генеральный штаб начал блокировать предложенные реформы.
РБК-Украина также сообщало, что основным претендентом на этот пост называют командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
Почему Зеленский уволил Федорова, при чем здесь главком Александр Сырский и чего ждать дальше - читайте в материале РБК-Украина.