Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский об ударах по энергетике: россияне ищут, как еще больше навредить украинцам

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда украинцам. Поэтому усилили атаки по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал президент, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады по защите и восстановлению энергетических объектов Украины.

"Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", - отметил он.

Зеленский акцентировал, что сегодня непростая ситуация в Черниговской и Сумской областях после ударов российских дронов.

"Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области - тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка - продолжается восстановление", - добавил глава государства.

Президент также отметил, что ожидает больших результатов от военного командования - тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.

 

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, в результате вражеских ударов по энергетике Украины 1 октября сразу в нескольких областях начались проблемы с электроэнергией. Самая сложная ситуация - в Сумской и Черниговской областях.

Так, в "Черниговоблэнерго" заявили, что ситуация в энергосистеме региона остается мегакритической. Поэтому с 1 октября в области действуют жесткие графики отключений света.

Также сегодня, 3 октября, из-за большого количества ударов по энергообъекту в Шостке Сумской области весь город остался без света.

Кроме того, в Донецкой области из-за вражеского обстрела без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

По оценкам разведки Эстонии, этой зимой Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению. Сейчас у нее для этого больше ресурсов, чем раньше.

Владимир ЗеленскийВойна в Украине