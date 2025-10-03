Зеленский об ударах по энергетике: россияне ищут, как еще больше навредить украинцам

Как рассказал президент, сегодня он провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклады по защите и восстановлению энергетических объектов Украины.

"Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", - отметил он.

Зеленский акцентировал, что сегодня непростая ситуация в Черниговской и Сумской областях после ударов российских дронов.

"Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области - тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка - продолжается восстановление", - добавил глава государства.

Президент также отметил, что ожидает больших результатов от военного командования - тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей.