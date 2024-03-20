Зеленский об ударе РФ по Харькову: Украина еще более принципиально и точно будет отвечать

Силы обороны Украины будут достойно реагировать на сегодняшнюю российскую ракетную атаку по Харькову, ответ агрессору будет точным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Харьков и область являются целями для оккупантов при обстрелах и ударах с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

"Наш Харьков. Уже более двух лет Харьков и область подвергается страшным российским ударам. Разрушена ракетами Салтовка, повреждены другие районы и улицы города. Разрушены села и городки в области", - сказал президент.

Сегодняшний ракетный удар российских террористов по городу, отмечает Зеленский, ни на что не способен повлиять, кроме как на достойной ответ со стороны Сил обороны Украины.

"Кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать", - заявил глава государства.

Он отметил, что сегодня в результате российской ракеты в Харькове погибли пять человек, и выразил соболезнования всем родным и близким жертв, добавив, что каждому раненому предоставляется необходимая помощь.

Вместе с тем Зеленский отмечает важность достаточного количества систем противовоздушной обороны, чтобы защитить города от постоянных российских обстрелов.

"Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумской области нужна ПВО. Черниговской области и всем другим нашим регионам, которые страдают от российского террора. Эти защитные системы есть у партнеров. И партнерам нужно понять, что ПВО должна защищать жизнь", - сказал президент.

Обстрел Харькова 20 марта

Ранее сообщалось, что в среду, 20 марта, во время российской ракетной атаки в Харькове раздался взрыв. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, о пострадавших и сильном пожаре. В результате обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших. В полиции уточнили, что все жертвы были гражданскими.

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59. Напомним также, что кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горело одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады.

Вечером мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате ракетного удара в городе пропавшими без вести числятся 5 человек.