ua en ru
Ср, 20 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове масштабный пожар на складе. Гасят восемь подразделений на автоцистернах

Харьков, Среда 20 марта 2024 12:58
UA EN RU
В Харькове масштабный пожар на складе. Гасят восемь подразделений на автоцистернах Фото: в Харькове масштабный пожар на складе 20 марта (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Днем 20 марта в Харькове загорелось одноэтажное складское здание по улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"20 марта в 11:04 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании по ул. Грековской, в Харькове. К месту происшествия немедленно прибыло 8 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС на автоцистернах", - говорится в сообщении.

В Харькове гасят масштабный пожар на складе 20 марта (t.me/DSNS_Kharkiv)

Как рассказали спасатели, к моменту их прибытия уже наблюдался достаточно развитый пожар.

"Внутри одноэтажного ангара горели аэрозольные баллончики с краской. Существует угроза опрокидывания огня на другие рядом расположенные нежилые здания. В настоящее время продолжается ликвидация пожара", - добавили в ГСЧС.

На месте происшествия работает 40 спасателей и 8 единиц техники.

"По данным на 12:03 локализация пожара на площади около 400 кв.м. По предварительным данным, один человек спасен. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили спасатели.

Масштабный пожар в Харькове после обстрела РФ

Во время пожара в Харькове 10 февраля погибли семь человек, среди них трое детей. В тот день российские войска атаковали Харьков "Шахедами", ударив по АЗС. В результате попадания разлилось горящее горючее, пожар охватил 14 частных жилых домов. Тогда в Харькове были зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура, а в Великом Бурлуке оккупанты попали в кафе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Пожар
NEWS
Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться
Мобилизация в Украине. Как Рада работает над законопроектом и к чему готовиться
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой